Formel-1-Liveticker: FIA-Gala in Baku beendet eine lange Saison

Die jungen Wilden

Gabriel Bortoleto, Formel-3-Meister, hat sich unglaublich über seinen Titel gefreut und festgestellt, dass diese Saison "die wichtigste in meiner Karriere war", weil sie ihm die Tür ins McLaren-Nachwuchsprogramm verholfen haben. Er wird nächste Saison in der Formel 2 an den Start gehen und freut sich auch über die Unterstützung von Fernando Alonso, der in seinem Management-Team ist.



Ebenfalls auf der Bühne ist gerade Théo Pourchaire, der die Formel 2 gewinnen konnte, aber nächstes Jahr nicht in der Formel 1 an den Start gehen wird. Für ihn war es "sehr wichtig", dass er nach all den Jahren endlich den Titel errungen hat, für den er lange kämpfen musste. "Die Konstanz war für mich ganz wichtig", stellte er fest. Er war in den Jahren zuvor schnell, aber nicht konstant genug. Leider wird er 2024 bei Sauber nur als Ersatzmann an Bord sein, freut sich aber auf die Einsätze in den Freien Trainings.