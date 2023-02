Formel-1-Liveticker: FIA-Präsident Bin Sulayem tritt bei der Formel 1 kürzer

Williams: Verlust von Latifi-Sponsoren nicht so groß

Nach drei Jahren hatte Williams den Vertrag mit Nicholas Latifi nicht verlängert. Der Kanadier konnte sportlich nicht überzeugen, brachte aber immerhin Sponsoren wie Lavazza und Sofina mit, die Geld in die Kassen des Teams gespült haben.



Darauf muss der Rennstall jetzt verzichten, doch Williams' Finanzchef James Bower sagt, dass die Einschnitte gar nicht so groß seien wie von außen angenommen. "Es gibt einen Eindruck von Einnahmeverlusten aufgrund der jüngsten Veränderungen, aber die Realität sieht etwas anders aus", sagt er.



"Wir bringen zu Beginn der Saison auch eine Reihe neuer Partner an den Start. Ich denke also, dass wir in einer solideren Position sind als das Team in den letzten Jahren war", so Bower. Williams hatte am Montag sein neues Design vorgestellt und neue Sponsoren präsentiert, darunter auch Gulf Oil.