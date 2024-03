Bahrain-GP in der Analyse: Ist Red Bull 2024 unschlagbar?

Zhou auf P11: Sauber verpasst Punkte knapp

Ein ärgerlicher Auftakt für das zukünftige Audi-Werksteam: Zhou wurde Elfter und verpasste damit hauchdünn die Punkte. "Heute haben wir alles herausgeholt, was wir konnten, und ich bin froh, dass wir so eng um die Punkte kämpfen konnten", betont er.



Tatsächlich gingen die Top-10-Plätze allesamt an die fünf Topteams, womit Zhou sozusagen "Best of the Rest" war. Während er mit seinem Rennen also in dieser Hinsicht zufrieden ist, lief beim Teamkollegen gar nichts zusammen.



Bottas berichtet: "Leider war heute einfach nicht mein Tag. Ich hatte einen guten Start, aber dann wurde ich in der ersten Kurve in einen Zwischenfall zwischen Nico [Hülkenberg] und Lance [Stroll] verwickelt."



"Dabei wurde mein Frontflügel beschädigt, wodurch ich etwas an Boden und Leistung verlor", so der Finne. Dazu kam dann auch noch der langsame Boxenstopp, der sein Rennen endgültig ruinierte. Am Ende wurde er 19. und Vorletzter.