Formel-1-Liveticker: FIA-Präsident unter Druck?

Feedback zum neuen Sprintformat

Gestern wurde ja endlich bekanntgegeben, wie denn das Wochenende bei der Formel 1 aussieht, wenn es einen Sprint am Samstag gibt. Bereits in wenigen Tagen erleben wir in Baku den neuen Plan, der folgendermaßen aussieht:



Freitag

Freies Training (60 Min.)

Qualifikation für das Rennen am Sonntag



Samstag

Sprint-Shootout (Q1: 12 Min./Mediumreifen, Q2: zehn Min./Mediumreifen, Q3: acht Min./Softreifen)

Sprintrennen (17 Runden oder 60 Min.)



Sonntag

Hauptrennen (51 Runden)



In den sozialen Medien war das Feedback darauf breitgefächert. Viele Fans mögen es, dass es dieses Shootout am Samstag nun gibt, weil es eben kein einfaches Training ist. Andere sind der Meinung, dass es doch langweilig ist, dass man einfach das normale Qualifying mit ein paar Minuten weniger macht.



Gerne könnt ihr mit euer direktes Feedback per Twitter, Instagram oder unser Kontaktformular senden, so wie es Timo gemacht hat.



Er schreibt: "Bezüglich des „erweiterten Sprints“: können die Teams nun nicht auch größere Komponenten-Probleme kriegen? Eine Quali hat ja einen größeren Verschleiß als ein Training (in der Regel, wenn man viele Runden fahren muss). Außerdem ist die Gefahr ja auch extrem groß, das Auto z.B. beim Sprint-Shotout wegzuschmeißen und dann den Sprint zu verpassen. Gleiches gilt dort für Sprint-Unfall und Hauptrennen."



Tja Timo, da hast du wohl einen guten Punkt. Nicht umsonst hat die Formel-1-Kommission gestern auch beschlossen, dass man Verbrennungsmotoren (ICE), MGU-Hs, MGU-Ks und Turbolader ein viertes Mal straffrei wechseln darf. Ich gehe davon aus, dass das auch genau deinen Punkt aufgreift, weil es eben genau so ist, wie du es beschreibst. Was das Wegschmeißen des Autos angeht, da muss man natürlich an die Fahrer appellieren, dass sie ihren Teams so wenig Arbeit wie möglich machen, dabei aber natürlich trotzdem gutes Racing bieten.