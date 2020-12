06:04

FIA regiert auf heftigen Grosjean-Unfall

Die FIA hat die Sicherheitsmaßnahmen an der Unfallstelle von Romain Grosjean verschärft. So wurde die beim Crash zerstörte Leitplanke für dieses Wochenende wieder aufgebaut, allerdings befinden sich nun zusätzlich Reifenstapel vor der Leitplanke, damit so etwas wie am vergangenen Sonntag nicht noch einmal passiert.



Auch weitere Änderungen an der Strecke wurden vorgenommen. So wurde in Kurve 9 unter anderem ein Randstein entfernt, weil man Angst hatte, die Autos könnten dort abheben. Außerdem wurden dort die Reifenstapel verlängert. Einen genaueren Blick auf das neue Layout an diesem Wochenende wollen wir gleich noch werfen.