Montreal-Donnerstag in der Analyse: Ferrari laut Norris Favorit in Kanada

Ocon: Gasly-Crash nicht der Grund für Trennung

Der Franzose hat in seiner heutigen Medienrunde versichert, dass sein Crash mit Pierre Gasly in Monaco nicht der Grund dafür sei, dass er Alpine am Ende des Jahres verlasse.



"Renault ist ein großer Konzern, und es ist die Art von Team, das nicht nur wegen eines einzigen Rennens Entscheidungen trifft", stellt er klar und betont: "Wir haben einvernehmlich vereinbart, dass wir den Vertrag zum Ende der Laufzeit beenden."



Auch die Behauptung, dass er wegen des Vorfalls hier in Kanada nicht am ersten Training teilnehmen dürfe, sei "überhaupt nicht" korrekt, betont Ocon. Vielmehr ergebe es aus anderen Gründen einfach Sinn.



Er erinnert daran, dass er am Sonntag in der Startaufstellung fünf Plätze nach hinten muss. Die Strafe ist noch ein Überhang aus Monaco. "Mein Qualifying ist also viel weniger wichtig als sonst", so Ocon.



Daher übernehme Jack Doohan in FT1 sein Auto. Eine interne Strafe für den Crash sei es aber nicht.