Formel-1-Liveticker: FIA veröffentlicht Statement nach Hitzeschlacht von Katar

Warum ging das mit den Tracklimits schneller?

Ein wenig fühlte sich das Rennen in Katar wie das in Österreich an - zumindest was die Tracklimits angeht. Denn schon in Spielberg hatte die Rennleitung zahlreiche Strafen aussprechen müssen. Doch das Chaos von da, wo viele Strafen erst nachträglich ausgesprichen wurden, blieb aus. Wieso?



Rund 1.200 Vergehen mussten die Kommissare in Spielberg checken - zu viele für eine schnelle Entscheidung. Auch in Katat war ein Team von Offiziellen mit Bildschirmen beschäftigt, die nur die Kurven der Strecke in Lusail zeigten, in denen die Streckenbegrenzung das ganze Wochenende über ein besonderes Problem darstellte.



Damals im Juli mussten diese Verantwortlichen jedes Mal, wenn ein Fahrer von der Strecke abkam, auf ein mögliches Vergehen zoomen, das von den automatischen Systemen der Kameras, die bestimmte Kurven überwachen, erfasst wurde, um es dann einem anderen Offiziellen in der Rennleitung zu melden.



Der zweite Offizielle bewertete dann, ob eine Strafe notwendig war.



Für das Rennen in Katar wurde das System dahingehend verfeinert, dass die überwachenden Offiziellen nur noch schnell melden mussten, dass ein möglicher Verstoß von den automatischen Systemen erkannt worden war, und dass diese Informationen dann von einem größeren Team von Beamten in der Rennleitung ausgewertet wurden, die sich auf die Streckenbegrenzung konzentrierten.