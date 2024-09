Formel-1-Liveticker: Findet Red Bull mit einem "Rückbau" zurück zum Erfolg?

Erfahrung und Zielsetzung

Oliver Bearman wird in Aserbaidschan seinen zweiten Grand-Prix-Einsatz bekommen, denn Kevin Magnussen wurde bekanntlich nach seinem 12. Strafpunkt für dieses Rennwochenende gesperrt.



Bearman wurde in Saudi-Arabien im Rennen Siebter, eine Erfahrung, die ihm auf jeden Fall helfen wird, wie er selber sagt:



"Es ist definitiv eine größere Herausforderung, als Ersatzfahrer ins Rennen zu gehen, mit einer begrenzten Vorbereitungszeit und so weiter. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich dies bereits Anfang des Jahres mit Ferrari gemacht habe, also kann ich zumindest auf diese Erfahrung zurückgreifen."



Bearman, der 2025 sowieso für Haas in der Formel 1 an den Start gehen wird, kann sich an diesem Wochenende also auch im Renneinsatz an sein neues Team gewöhnen, für das er schon mehrere FP1-Einsätze absolviert hat. Er freut sich drauf:



„Das Team ist im Moment gut in Form und ich werde mein Bestes geben, um mich in der uns zur Verfügung stehenden Zeit vorzubereiten. Das Ziel ist es, ein solides Wochenende in Aserbaidschan zu haben.“