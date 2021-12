06:04

Steiner: Müssen wieder gehört werden

Um kurz beim Thema zu bleiben: Natürlich stellt sich die Frage, ob Masepin in der Szene mit Hamilton bestraft worden wäre, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären. Denn dass Fahrer für so eine Szene zur Rechenschaft gezogen wurden, gab es in der Vergangenheit öfters. Schauen die Kommissare etwa nur auf die Nachnamen?



"Ich würde nicht sagen, dass es mit dem Nachnamen zu tun hat", winkt Haas-Teamchef Günther Steiner ab. "Ich meine, diese Entscheidungen werden von der FIA nicht leicht getroffen, das weiß ich, aber es ist wie mit allem im Leben: Je besser man aufgestellt ist, desto mehr Mitspracherecht hat man."



Und da ist Haas mit null Punkten derzeit in der schlechtesten Position. "Also müssen wir einfach wieder in eine Position kommen, in der unsere Stimme gehört wird und wir nicht nur an Rennen teilnehmen."