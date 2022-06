Formel-1-Liveticker: Formel-1-Legende rät Hamilton zu Rücktritt

Geht Magnussen zu viel Risiko ein?

Während Schumacher in Kanada ohne eigenes Verschulden ausschied, handelte sich Teamkollege Magnussen einen Schaden im Duell mit Hamilton ein, der letztendlich dafür sorgte, dass er keine Chance mehr auf Punkte hatte.



Nicht nur bei uns in der Redaktion sind einige der Meinung, dass der Däne da - wieder einmal - etwas übermotiviert war. Bereits in Barcelona war Magnussen in der Anfangsphase des Rennens mit Hamilton aneinandergeraten.



"[Das war] vielleicht ein Kampf, den er nicht hätte eingehen müssen", schreibt Experte Martin Brundle in seiner Kolumne für 'Sky' nach dem Kanada-Rennen - vor allem so früh im Rennen. Geht Magnussen in diesem Jahr zu viele Risiken ein?



Darüber haben wir unter anderem auch in der neuen Ausgabe von 'Starting Grid' gesprochen.

Yuki Tsunoda (5): Ein echtes Qualifying hatte er wegen seiner Gridstrafe nicht, das kann man nicht bewerten. Im Rennen dann ganz ordentlich unterwegs, aber der Fehler darf ihm natürlich niemals passieren. Weiß er auch selbst. "Ausreichend" war das deswegen am Ende nicht mehr.