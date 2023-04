Formel-1-Liveticker: Formel 1 so lukrativ wie noch nie

Es kann nicht jeder Erster sein

Klar ist, dass die Topfahrer durchaus das beste Gehalt verdienen. Sie sitzen immerhin in den besten Autos. Nach Verstappen und Hamilton kommen Leclerc, Norris, Russell und Co.



Dennoch kann nicht jeder der Erste sein. Am Ende ist es so, dass es auch einen Letzten geben muss. In einer Fotostrecke haben wir euch mal die Fahrer mit den meisten letzten Plätzen zusammengestellt.



Hättet ihr alle auch ohne Tipps erraten?

Foto: Motorsport Images

So wie es in jedem Formel-1-Rennen einen Ersten gibt, so gibt es auch immer einen Letzten. Doch welcher Fahrer hat in der Geschichte der Formel 1 am öftesten den letzten Platz belegt? Dieser Frage wollen wir in dieser Fotostrecke nachgehen. Dabei zählt die offizielle Wertung - also Fahrer, die 90 Prozent des Rennens geschafft haben.