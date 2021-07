05:56

Alles über das Sprintqualifying

Das zentrale Thema in Silverstone ist natürlich das neue Qualifyingformat inklusive des Sprintrennens, das aber nicht "Rennen" genannt werden soll. Damit haben wir uns in den vergangenen Tagen intensiv beschäftigt, deswegen möchte ich es an dieser Stelle nicht noch einmal durchkauen. Alles Wissenswerte findest du ohnehin in unserer Übersicht.



Wenn du aber wissen möchtest, wie das neue Format aus Teamsicht angegangen wird und was Valtteri Bottas darüber denkt, dann schau am besten noch das Video dazu.