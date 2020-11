03:46

Gasly geht nicht von Strafe aus

"Wir haben nichts am Auto verändert", betont der Franzose. Man habe auch Videoaufnahmen, um das zu beweisen. Es wäre "dumm", wegen so etwas aus der Boxengasse starten zu müssen. "Ich habe noch nichts gehört, aber ich bin mir sicher, man wird die richtige Entscheidung treffen", so Gasly. Schauen wir mal, ein offizielles Urteil gibt es noch nicht.