Formel-1-Liveticker: Gasly frustiert nach Ocon-Undercut in Abu Dhabi

Nach Suzuka gings bergauf

Es war deutlich zu sehen, dass sich Charles Leclerc an den letzten Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2023 im Ferrari wohler gefühlt hat als sein spanischer Teamkollege Carlos Sainz.



Unabhängig der Unfälle von Sainz in Las Vegas und Abu Dhabi in den Freien Trainings war es aber laut Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur vor allem das Suzuka-Update, das dem Monegassen geholfen hat:



"Es ist eine gute Erkenntnis, dass wir in Japan ein kleines Upgrade hatten, und ich weiß nicht, ob es in Bezug auf die reine Leistung etwas Größeres war, aber ich denke, in Bezug auf den Fahrkomfort war es wichtig und sehr vorteilhaft für Charles. Aber manchmal ist es eine Frage von Details", so Vasseur.



"Ich denke, Charles war im letzten Saisonabschnitt, in den letzten sechs oder sieben Rennen, in einer viel besseren Verfassung. Von den letzten neun Rennen hat er fünf oder sechs Poles geholt, und das hat eine positive Dynamik erzeugt. Ich denke, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, was die Beständigkeit und das Auftreten angeht, dass wir das Auto ein wenig verbessert haben. So waren wir in der Lage, im Rennen konstanter zu sein bzw. weniger pushen zu müssen. Ich bin froh über die letzten beiden Rennen, da es zwei völlig gegensätzliche Vorstellungen waren."