Formel-1-Liveticker: Wer fährt 2024 bei Sauber?

Ersatzkandidat Nummer eins: Theo Pourchaire

Die erste Ersatzoption für Sauber wäre einer aus dem eigenen Stall: Theo Pourchaire.



Wenn es beim Formel-2-Finale in Abu Dhabi nicht völlig drunter und drüber geht, wird der Franzose aller Voraussicht nach Meister der Saison 2023 und kann damit in der nächsten Saison nicht mehr an der Formel 2 teilnehmen. Damit würde es an Sauber liegen, dem Junior ein Cockpit zu verschaffen.



Pourchaire zeichnet sein Grundspeed, seine grundsätzliche Rennintelligenz und Aggressivität im direkten Duell gegen Kontrahenten aus. Ich schreibe bewusst "grundsätzlich", da es durchaus so ist, dass sich Pourchaire dadurch auch gerne mal ins Aus befördert hat, auch in dieser Saison.



Ein Titelgewinn aber würde die Chancen für den 20-Jährigen Mann aus Grasse durchaus steigern, falls Zhou keinen Anschlussvertrag mehr bekommt.