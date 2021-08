05:20

McLaren gegen Verstappen-Vorschlag: "Einfach Pech"

Der McLaren-Teamchef wurde vorhin von meinem Kollegen Luke Smith außerdem auf den Vorschlag von Max Verstappen angesprochen, dass keine Strafen für Motorwechsel fällig sein sollten, wenn der betroffene Fahrer selbst unschuldig in einen Unfall verwickelt wurde.



Seidl lehnt diesen Vorschlag ab. Zwar wurde ein Joker für Motorwechsel immer wieder mal diskutiert, doch diese Gespräche führten meist zu dem Ergebnis, dass es "einfach schwierig ist, herauszufinden, was ein echter Crash-Schaden ist und was nicht", meint Seidl.



Deshalb sei er mit dem aktuellen Reglement zufrieden. "Das ist Teil des Spiels, in dem wir uns befinden. Am Ende ist es einfach Pech."