Formel-1-Liveticker: Geht es Otmar Szafnauer bei Alpine an den Kragen?

Strategieanalyse

Halbzeit in der Formel-1-Saison 2023. 11 von 22 Rennen sind gefahren - höchste Zeit einmal tief in die Daten einzutauchen und zu ermitteln, welche Teams sich gerade am besten und am schlechtesten entwickeln.



Außerdem schauen wir im Detail auf eure Wunschanalysen: Was war los bei Mercedes nach dem 1. Stop? Hätte Riccardo ohne den Start-Crash eine Chance auf Punkte haben können und was erwartet unser Datenexperte Kevin Hermann für das nächste Rennen in Spa?



