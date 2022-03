Formel-1-Liveticker: Formel 1 will "Spiegelkrieg" unterbinden

Formel 1 doch noch länger in Dschidda?

Eigentlich sollte die Strecke von Dschidda nur zwei Jahre lang Platzhalter für ein anderes Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien sein. In Qiddiya entsteht eine neue permantente Anlage, die langfristig Heimat der Königsklasse werden soll. Geschäftsführer Martin Whitaker sagt aber nun, dass die Formel 1 länger in Dschidda bleiben könnte - bis zu fünf Jahre.



"Qiddiya befindet sich zur Zeit praktisch noch in der Planungsphase. Es gibt dort keine Strecke, keine Gebäude und auch sonst nichts Nennenswertes", sagt er. Wenn die Formel 1 dorthin kommt, soll es aber das Prunkstück des Landes sein.



Daher glaubt er, dass man vorerst weiter in Dschidda fahren könnte, bis Qiddiya "reif" genug ist. Er geht dabei von "insgesamt fünf Jahren" aus. "Wir sind jetzt im zweiten Jahr. Ich vermute, das wird auch so kommen", so Whitaker.



Allerdings haben wir in Dschidda gesehen, wie schnell eine Rennstrecke aus dem Nichts entstehen kann.