Formel-1-Liveticker: Geht Red Bull das Update-Risiko in Austin ein?

Max Verstappen: "Es ist ein Teil des Spiels"

Kaum ein Team in der Formel 1 wird von der Konkurrenz so argwöhnisch betrachtet wie Red Bull Racing. Jedes technische Update wird genau unter die Lupe genommen, jede Stimmungsschwankung direkt analysiert. In einem exklusiven Gespräch mit der globalen Edition von Motorsport.com hat Max Verstappen seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht und auch gesagt, was er sich von vielen Protagonisten in der Formel 1 wünsche:



"Ich finde es wirklich bizarr, wie sie auf solche Dinge kommen, aber es ist, wie es ist. Es ist ein Teil des Spiels, aber ich lasse es normalerweise einfach so stehen."



"Ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Formel 1 und verschwende meine Zeit nicht mit all diesen Geschichten. Ich lese sowieso kaum etwas über die Formel 1. Natürlich sehe ich manchmal etwas oder jemand sagt mir: 'Hast du gesehen, was diese und jene Person gesagt hat?' Aber ich sage immer, die Leute können denken, was sie wollen, ich werde meine Energie nicht darauf verschwenden. Ich kümmere mich nicht darum, was andere Leute sagen."



Red Bull geriet auch wegen seines Formtiefs und seiner Machtkämpfe abseits der Rennstrecke in die Kritik der Konkurrenz, was McLaren-Chef Zak Brown zu der Aussage veranlasste, Red Bull sei "destabilisiert" worden. Später beschrieb er das Team als ein "ziemlich toxisches" Umfeld.



"Leute, die alles Mögliche sagen, sollten sich einfach auf ihr eigenes Team konzentrieren", antwortete Verstappen, als das Thema angesprochen wurde. "Das ist übrigens nichts speziell gegen Zak Brown, das gilt für alle. Die Leute müssen sich einfach auf sich selbst konzentrieren, und das tue ich auch."