Formel-1-Liveticker: Gehts auf dem Fahrermarkt jetzt ganz schnell?

Nix ist fix in Zandvoort!

In den sozialen Medien geht heute ein Artikel des Magazins Formule1.nl rum, dass im Grundsatz ein Deal fixiert worden sei, der die Rennwochenenden in Zandvoort und Spa-Franchorchamps nach dem Ende der aktuellen Vertragslaufzeiten Ende 2025 in eine Rotation bringen sollen. Demnach würden beide Grand Prix alle zwei Jahre stattfinden.



Recherchen von Motorsport-Total.com und Gespräche unserer niederländischen Kollegen von Motorsport.com mit Zandvoort-CEO Robert van Overdijk haben ergeben, dass dieser Deal noch alles andere als fixiert ist. In den Niederlanden steht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 9 auf 21 Prozent ins Haus, unter anderem auch auf Veranstaltungstickets, einige Lebensmittel und mehr.



Die Veranstalter in Zandvoort arbeiten ohne Beihilfe des Staats oder der Kommune, lediglich Großsponsoren und der Ticketverkauf durch den Hype um Max Verstappen halten den Grand Prix an der Nordsee. Bevor man einen weiteren Vertrag unterschreibt, will man den Ticketvorverkauf für das Rennen 2025 abwarten, der rund um das Rennen am 25. August diesen Jahres beginnen wird. Es kann durchaus sein, dass es eine Rotation zustande kommt, es kann aber auch sein, dass sich Zandvoort den Formel-1-Grand-Prix nicht mehr leisten kann und will. Das ist noch offen.



Warum es sich durchaus lohnt, den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort zu besuchen und was es alles zu erleben gibt, habe ich euch in einem Video zusammengefasst auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Schaut gerne mal rein.

Max Verstappen hat in den Niederlanden einen regelrechten Hype um die Formel 1 ausgelöst. Das alles mündete in die Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort im Jahr 2021. Da mussten wir mal hin!Bislang hat unser Videohost Kevin immer nur von der ausschweifenden Verstappen-Party gehört, in dieser Saison war es an der Zeit sie zu erleben. Der Große Preis der Niederlande ist besonders. Nicht nur, weil der Kurs in Zandvoort inmitten der Dünen und direkt an der Nordsee liegt, sondern, weil drumherum einfach eine Menge los ist.Zandvoort ist an den Rennwochenende autofrei, bedeutet, Formel-1-Fans müssen mit dem Rad, der Bahn oder zu Fuß anreisen, können es dafür aber abends so richtig krachen lassen. Bei "Kevin allein in Zandvoort" zeigen wir euch zudem, wie ihr sogar direkt an der Strecke campen könnt.Seid ihr bereit für die Party? Dann ab mit euch nach Zandvoort!#F1 #DutchGP #Zandvoort