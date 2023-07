Formel-1-Liveticker: Gelingt McLaren die "Sensation von Silverstone"?

Ehrliche Bestandsaufnahme

Wie immer hat sich auch Nico Hülkenberg nach dem Rennen sehr offen und ehrlich über seine Situation im Rennen geäußert. Bei Sky Deutschland sagte er:



"Der Schaden am Frontflügel und der darauf folgende frühe Boxenstopp haben viel gekostet. Das hat uns massiv [beeinträchtigt und] im Prinzip aus dem Rennen genommen. Danach haben wir eine Safety-Car-Phase gebraucht, aber die kam zu spät für uns. Im Anschluss an die Safety-Car-Phase war die Pace eigentlich ordentlich. Ich hing aber in einem DRS-Zug fest."



Immerhin am Reifenverschleiß hat es heute wohl nicht gelegen:



"Das Problem war eigentlich nur der frühe Schaden am Frontflügel, weil wir deshalb früh in die Box mussten. So ein Flügelwechsel kostet dich 15 Sekunden oder so. Das holt man nicht so einfach wieder auf. Oder eher: Das kann man unmöglich wieder aufholen."



In Ungarn wird es wohl "sehr ähnlich", befürchtet er.



