Formel-1-Liveticker: General Motors schreibt sich als Hersteller ein!

Fitness: Surer verteidigt Formel-1-Fahrer

Sind die Formel-1-Fahrer nicht fit genug? Diese Kritik kam nach dem Rennen in Katar auf, wo es reihenweise Fahrer nach dem Rennen umgehauen hat. Logan Sargeant musste aufgrund körperlicher Probleme sogar vorzeitig aufgeben.



Selbst von einigen Experten kam daher Kritik am Fitnesszustand der Fahrer. Das kann Marc Surer aber überhaupt nicht nachvollziehen: "Sie sind viel fitter und perfekter, als wir je waren", sagt der Schweizer gegenüber Formel1.de.



"Jeder hat ja seinen Fitnesstrainer und die sind viel besser vorbereitet. Sie wissen, was sie essen müssen. Sie wissen, was sie trinken müssen. Ich glaube, die heutigen Fahrer sind absolut topfit."



Surer erinnert sich an seine eigene Zeit, wo es meist in Südamerika losging. "Ich kam aus dem Winter, aus der Schweiz. Und was habe ich gemacht? Ich habe in der Sauna Liegestützen gemacht, um mich auf diese Hitze vorzubereiten", erzählt er.



Die Trainingsprogramme der heutigen Fahrer seien hingegen deutlich ausgereifter. Und das lässt sich auch im Auto sehen: "Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn du mit 5g gegen die Seitenwand gepresst wirst, im Sitz hängst und du musst perfekte Lenkbewegungen machen. Nein, die heutigen Fahrer sind absolut topfit."