Formel-1-Liveticker: Gibt es den "Mythos Spa" in der Formel 1 überhaupt noch?

Legendäres Podium

An so einem Tag kann man auch immer mal schauen, was in der Vergangenheit so am 26.07. in der Formel 1 passiert ist. #OnThisDay nennen wir das und da schauen wir mal zurück auf den Großen Preis von Deutschland 1992.



Nigel Mansell konnte in der legendären "Red 5" seinen 29. Sieg feiern und kam vor Ayrton Senna, der zum 70. Mal auf dem Podest stand, und Michael Schumacher ins Ziel. Riccardo Patrese konnte in diesem Rennen seine 13. und letzte schnelle Runde einfahren.



War jemand von euch da?