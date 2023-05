Formel-1-Liveticker: Haas feiert 150. Grand Prix in Imola

Jubiläumsfeier

Beim Großen Preis der Emilia-Romagna wird das Haas F1 Team seinen 150. Grand Prix bestreiten.



Die Geschichte des Haas-Teams in der Formel 1 ist eine sehr interessante. 2016 ging man beim Großen Preis von Australien erstmals an den Start, seither konnte man 245 Punkte sammeln, schaffte mit Kevin Magnussen eine Pole Position, aber fürs Podium hat es noch nie gereicht.



Günther Steiner ist stolz auf die Leistungen des Teams bisher, wie er in der Pressevorschau auf das Wochenende in Imola mitteilte: "Was für mich besonders herausstach, war, als wir 2016 auf die Rennstrecke in Melbourne kamen, weil so viele Leute sagten, wir würden es nicht schaffen. Wir haben es geschafft, wir sind immer noch hier und das macht mich für das ganze Team stolz.



Wir haben in unserem ersten Rennen Punkte geholt, was in der Geschichte der Formel 1 noch nicht so oft vorgekommen ist. Für mich bedeutet es sehr viel, ein Team zu gründen. Für viele ist es ein Traum, ein Team zu gründen, und ich konnte es dank Gene Haas tun, der uns dies ermöglicht hat. Wir sind jetzt in einer guten Position und wir versuchen einfach, immer stärker zu werden, und das werden wir auch."



Auch Kevin Magnussen hat sich zur kurzen, aber illustren Historie des Teams geäußert. Der Däne bestritt 106 von den 149 bisherigen Rennen. Auch er zeigt sich nach wie vor beeindruckt von der Leistung des kleinen Privatteams: ""Das ist eine große Zahl! Es fühlt sich aber gar nicht so viel an, denn es ist alles sehr schnell vorbeigegangen. Es war bisher eine fantastische Zeit, und wir hatten einige ganz besondere Momente - allen voran natürlich die Pole Position letztes Jahr in Brasilien, aber es gab noch viele weitere aufregende Momente.



Es war immer ein besonders erfolgreiches Gefühl, mit diesem Team zu punkten, weil es ein so kleines Team in einem sehr großen Sport ist, das gegen einige riesige Organisationen antritt. Wir haben uns von echten Underdogs zu einem etablierten Formel-1-Team entwickelt. Wir sind immer noch eines der kleineren Teams, aber das Wachstum und die Reise insgesamt waren phänomenal, und ich bin sehr glücklich, bisher ein Teil davon gewesen zu sein, und hoffe auf viele weitere Jahre."



Na dann, auf die nächsten 150 Starts!