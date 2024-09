Singapur-Samstag in der Analyse: "Mann des Tages!" Hülkenberg auf P6

Emotionen müssen sein

George Russell hat sich heute im Laufe der Qualifikation aufgeregt und zwar so, dass die Regie den Funkspruch teilweise zensieren musste. Natürlich wurde er in seiner Medienrunde nach der Qualifikation auch darauf angesprochen und die Strafe gegen Max Verstappen und den Wunsch von FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, dass sich die Fahrer in Sachen Schimpfwort-Gebrauch zurückhalten:



"Wir wollen den Fahrern auf keinen Fall die Emotionen nehmen. Ich denke, das ist der Schlüssel in unserem Sport. In einer Pressekonferenz ist es vielleicht angebracht zu sagen, dass wir unsere Worte sauber halten müssen. Im Funk will man sich aber selbst ausdrücken können", so Russell.