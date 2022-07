Formel-1-Liveticker: Gridstrafe für Sainz in Frankreich?

Williams: Update endlich für beide Fahrer

In Silverstone und Spielberg hatte nur Alexander Albon die neuen Teile zur Verfügung. Nun verrät Dave Robson: "Wir sind jetzt in einer Position, in der beide Autos mit den Upgrades fahren können." Heißt: In Le Castellet bekommt auch Nicholas Latifi endlich die neuen Teile.



"Auch wenn das Wetter in Silverstone und das Sprintformat in Österreich nicht ideal zum Testen waren, haben wir genug ermutigendes Feedback bekommen, um zuversichtlich zu sein, dass wir [mit dem Update] einen Schritt nach vorne gemacht haben", so Robson.



Auch Latifi selbst erklärt, man habe durch das Update bereits "positive Anzeichen" am Albon-Auto sehen können. "Hoffentlich gibt es uns die zusätzliche Pace, die uns gefehlt hat", so Latifi, der sich wünscht, weiter vorne mitkämpfen zu können.



Klar ist aber natürlich auch: Eine Ausrede, hinter Albon zu landen, hat der Kanadier jetzt nicht mehr. Denn nun sind beide Williams-Piloten wieder mit dem gleichen Material unterwegs.