Grosjean: Sitzanpassung für F1-Test absolviert

Es wurde zuletzt ruhig um Romain Grosjean und seine Pläne, einen Formel-1-Test zu fahren. Ende Februar haben wir zuletzt darüber berichtet. Damals waren die Gespräche mit dem Mercedes-Team bereits weit fortgeschritten. Ein konkretes Datum steht immer noch nicht fest. Nun wurde aber bekannt, dass der ehemalige Haas-Pilot am Dienstag eine Sitzanpassung absolviert hat.



"Wir haben heute mit Grosjean eine Sitzanpassung gefilmt", verriet James Gay-Rees, der Exekutive Producer der Netflix-Serie "Drive to Survive" im Podcast "In The Fast Lane". "Er wird eine letzte Ausfahrt mit einem Team absolvieren."



Hintergrund: Grosjean erlitt bei seinem Feuerunfall in Bahrain Verbrennungen und konnte daher seine beiden letzten regulären Grands Prix nicht bestreiten. Da kam die Idee auf, einen privaten Formel-1-Test als Abschluss seiner Karriere in der Königsklasse zu absolvieren. Mercedes zeigte sich der Idee gegenüber offen.