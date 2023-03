Formel-1-Liveticker: Große Umstrukturierung bei McLaren!

De la Rosa: Das macht Alonso so stark

Pedro de la Rosa ist ein guter Kumpel von Fernando Alonso und hat nun verraten, was den zweimaligen Champion so stark macht. "Die Leute wissen nicht, wer der wahre Fernando ist. Sie sehen, dass er extrem engagiert und fokussiert ist", so der Spanier.



"Aber was sie nicht sehen, was sie nicht erkennen, ist, wie lässig er ist", verrät er und berichtet: "Er hat einen großen Sinn für Humor und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Das ist eine seiner Stärken. Er fühlt keinen Druck."



"Wenn andere Fahrer nervös sind, dann ist Fernando es nicht. Wenn man ihn kurz vor dem Rennen trifft, lächelt er, lacht und scherzt. Er ist wie ein Kind, das mit seinen Kumpels in den Park geht, um Fußball zu spielen", so de la Rosa.



"Man würde nicht denken, dass er gleich ein Formel-1-Auto fahren wird. Er bleibt entspannt, und das ist einer der Gründe, warum er nach all den Jahren immer noch auf einem so hohen Niveau fahren kann", erklärt er.