Formel-1-Liveticker: Viele Teams bringen Updates nach Ungarn

Vier Poles, vier Geschichten

Mein Kollege Norman Fischer hat sich mal einem sehr spannenden Thema gewidmet, das wir so lange Zeit nicht hatten.



In Imola, Monaco, Montreal und Barcelona gab es von vier verschiedenen Teams vier verschiedene Polesetter, nämlich Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell und Lando Norris. Kollege Fischer hat für euch mal ein bisschen in der Formel-1-Historie herumgekramt und rausgearbeitet, wann es das denn zuletzt gab.



Dazu hat er nicht nur einen sehr spannenden Artikel geschrieben, sondern auch eine Fotostrecke zusammengestellt, die ich euch sehr ans Herz legen möchte.

Foto: Motorsport Images

Lando Norris sorgte mit seiner Pole in Spanien für eine Besonderheit. Denn mit McLaren feierte das vierte unterschiedliche Team in Folge eine Poleposition in der Formel 1. So etwas hatte es schon zwölf Jahre nicht mehr gegeben. Wir blicken an dieser Stelle in die jüngere Geschichte.