Formel-1-Liveticker: Großer Ferrari-Angriff mit Updates in Imola?

Der große Angriff mit Updates?

In Miami hatte McLaren mit umfassenden Updates vieles richtig gemacht, egal unter welchen Umständen, aber Lando Norris konnte den Sieg feiern. Ferrari wird in Imola nachlegen, das stimmt Teamchef Frederic Vasseur zuversichtlich, wie er bei Sky sagte:



"Ich bin sicher, dass wir in Imola ein besseres Rennen haben werden als dieses. Wir wissen, dass jeder bisher eine Menge Updates gebracht hat, aber wir waren trotzdem vor einigen Autos. Wir haben einen Punkt in der Entwicklung des Autos erreicht, an dem man Zehntel und nicht Sekunden gewinnt, wenn man etwas Neues bringt. Vor Jahren konnte dies passieren. McLaren hat an diesem Wochenende ein riesiges Paket an Updates gebracht, aber trotzdem war das Auto nicht eine halbe Sekunde schneller als alle anderen."



Vasseur hat sich in einer Medienrunde nach dem Rennen auch dagegen gewehrt, dass man jetzt in Imola das Update bringt, weil es das erste Heimrennen der Saison für Ferrari ist:



"Bei der Entwicklung geht es nicht darum, dass wir etwas in Imola bringen wollen, weil es in Italien ist: Wir treiben die Entwicklung voran, und sobald wir fertig sind, produzieren wir Teile. Die Tatsache, dass Imola in der Nähe der Fabrik liegt, trägt ebenfalls dazu bei, dass wir etwas bringen können, weil wir die Teile etwas später freigeben können. Aber nein, das hat nichts mit Italien zu tun."