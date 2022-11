Formel-1-Liveticker: Haas-Bekanntgabe am Donnerstag

Häkkinen: Russell wird noch viele Siege holen

Am Sonntag feierte der Brite seinen ersten Grand-Prix-Sieg. In seiner Kolumne für 'Unibet' schreibt Mika Häkkinen, Russell sei "einen perfekten Grand Prix" gefahren. Leicht sei es auch nicht gewesen, denn er habe am Ende "eine Menge Druck" gehabt.



Beim Safety-Car-Restart lag Teamkollege Lewis Hamilton direkt hinter ihm. "Es fühlt sich da an, dass es der erste Sieg von vielen für George ist. Er ist am richtigen Punkt seiner Karriere. Er ist immer noch gerade einmal 24 und voller Motivation", so Häkkinen.



Er habe drei Lernjahre bei Williams "in einem weniger konkurrenzfähigen Auto" gehabt. "Er musste bis zu diesem Wochenende warten, um wieder ein konkurrenzfähiges Auto zu haben. Aber sobald er das richtige Equipment hatte, hat er abgeliefert", lobt Häkkinen.



Wie viele Siege Russell noch holen wird, das hängt wohl vor allem davon ab, wie stark Mercedes in den kommenden Jahren sein wird ...