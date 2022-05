Formel-1-Liveticker: Haas betont: "Wir respektieren die Regeln!"

Wie Schumacher mit dem Jetlag umgeht

Von Melbourne über Imola und Miami nach Barcelona. Man kann durchaus darüber streiten, ob der Formel-1-Kalender in dieser Saisonphase sonderlich viel Sinn ergibt. Zumal der ständige Wechsel der Zeitzone auch für Fahrer und Co. nicht leicht ist.



Schumacher berichtet: "In Australien reiste ich eine ganze Woche vorher an und in den Staaten ist es ähnlich. Ich versuche, so früh wie möglich anzureisen, um in den Rhythmus zu kommen."



Nach dem Rennen reise er dann dementsprechend schnell wieder ab, "um dann wieder in die europäische Zeitzone zurückzukommen." Es wird nicht das letzte Mal sein, dass die Formel 1 in diesem Jahr die Zeitzone wechselt ...