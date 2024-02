Formel-1-Liveticker: Haas dementiert Hülkenberg-Verlängerung

Neue Energie

Der Testlauf in Las Vegas vergangene Saison war so erfolgreich, dass sich Celsius Energy entschieden hat, als dauerhafter Partner bei Ferrari einzusteigen. Pikant dabei: der Deal reicht bis ins Jahr 2025 hinein, wenn Lewis Hamilton ins Team kommt, der bekanntermaßen von Monster Energy unterstützt wird.



Im Artikel meines Kollegen Norman Fischer gibts nicht nur mehr Infos zum neuen Deal, sondern auch Bilder von Charles Leclerc und Carlos Sainz in ihren neuen Rennanzügen für die Saison 2024.



Übrigens: Ferrari stellt den SF-24 am kommenden Dienstag ab 12 Uhr in Maranello vor.