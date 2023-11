Formel-1-Liveticker: Haas hat "eindeutige Beweise" für Tracklimit-Vergehen

Rennduelle: Sainz gleicht aus

Für einen Formel-1-Piloten ist es wichtig, gegen den eigenen Teamkollegen gut auszusehen. Viele Duelle sind in diesem Jahr recht eindeutig, doch es gibt ein Team, bei dem es aktuell 10:10 Unentschieden in den Rennduellen steht: Ferrari. Dort liegen Carlos Sainz und Charles Leclerc komplett ausgeglichen.



In Brasilien konnte Sainz ausgleichen, was aber vor allem der Tatsache geschuldet war, dass Leclerc gar nicht zum Rennen antreten konnte. Auf den zweiten Blick fällt auf: Sainz profitierte ganze fünf Mal von Ausfällen oder Disqualifikationen seines Teamkollegen, Leclerc nur zwei Mal.



Also ist das Duell bei Ferrari doch nicht so ausgeglichen? Nun ja, es gibt ja noch einige andere Zahlen: Im Qualifying, das meist aussagekräftiger ist, steht es 13:7 für Leclerc, in Sachen WM-Punkte hat Sainz mit 192 zu 170 die Nase vorn.



In den Sprintwertungen ist es dafür wirklich ausgeglichen: Je drei Mal konnten beide Fahrer im Shootout und im Sprint selbst den anderen schlagen.



