Formel-1-Liveticker: Haas: "Mick hat sich enorm gesteigert!"

Vettel: Irgendwann wird sich keiner an mich erinnern

Sebastian Vettel wird vor seinen letzten vier Formel-1-Rennen ziemlich philosophisch: "Ich habe einmal gehört: 'Man wird sich nur so lange an dich erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, stirbt", sagt der Deutsche. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem sich keiner mehr an mich erinnern wird. Nichts hält für immer", so Vettel in einem Interview bei Aston Martin.



Vettel ist es dabei aber eigentlich egal, ob die Leute sich an ihn erinnern möchten. "Ich wäre nicht sauer, wenn nicht", sagt er. Für mich ist es nicht wichtig, wie man mich in Erinnerung hat."



"Ich versuche immer, erfolgreich zu sein - manchmal gelingt es mir nicht - aber vor allem versuche ich immer, die Menschen mit Respekt zu behandeln und nett zu sein. Wenn es das ist, weshalb sich die Leute an mich erinnern, dann macht mich das glücklich."