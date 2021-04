06:34

Miami im zweiten Quartal

In Imola läuft gerade eine spezielle Pressekonferenz zum neuen Rennen in Miami. Dort verrät Formel-1-Boss Stefano Domenicali zwar noch kein exaktes Datum, er erklärt aber, dass das Rennen im zweiten Quartal 2022 stattfinden wird. Also irgendwann zwischen April und Juni. Am wahrscheinlichsten dürfte hier aufgrund der geografischen Lage irgendeine Kombination mit dem Großen Preis von Kanada sein.