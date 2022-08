Formel-1-Liveticker: Hamilton betont nach Spa: "Ich liebe meinen Job"

Kurve 1: Na bitte, es geht doch!

Kurve 1 war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Problemfall am Start. Im Grunde haben sich in jedem Jahr mehrere Fahrer nach außen treiben lassen, um dort einfach durch die asphaltierte Auslaufzone zu fahren. Allein 2019 sind gleich sechs Fahrer einfach unbehelligt neben der Strecke gefahren.



Das neue Kiesbett an der Stelle hat diese Auswüchse verhindert. Und, war es so schlimm? Nein. Denn beim Start am vergangenen Sonntag sind alle 20 Fahrer gut durch die erste Kurve gekommen und dabei auch auf der Strecke geblieben. Auch in den Nachwuchsserien gab es an der Stelle keine Probleme.



Man sieht: Packt man Kies an die Stelle, dann können sich die Fahrer auch an die Tracklimits halten.