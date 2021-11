06:34

Ross Brawn: Warum ihn Verstappen an Schumacher erinnert

Mit seinem Sieg in Mexiko hat sich Max Verstappen dem WM-Titel wieder ein Stück näher gebracht. Der Niederländer zeigte eine souveräne Vorstellung und brachte auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn ins Staunen, für den der Red-Bull-Pilot persönlicher Fahrer des Tages war.



In gewisser Weise erinnert er ihn an seinen früheren Schützling Michael Schumacher. Denn Red-Bull-Teamchef Christian Horner hatte nach dem Rennen gesagt, dass sich Max viel Zeit genommen habe, um mögliche Strategien am Start durchzugehen - und mit seinem brillanten Start hat er das Rennen vorentschieden.



"Das erinnert mich daran, wie Michael Schumacher am Donnerstag vor einem Rennwochenende lange Zeit auf der Strecke unterwegs war", sagt Brawin in seiner Kolumne auf 'formula1.com'. "Er sah sich die Kurven an und prüfte die Ausweichmöglichkeiten, falls etwas schief gehen sollte."



"Er wusste dann, ob man aus einem mutigen Manöver sicher rauskommen kann, und war dann zuversichtlicher, dieses Manöver zu probieren", so Brawn. "Max hat die erste Kurve in Mexiko sehr gut analysiert und hatte das Selbstvertrauen, sie zu meistern."