Formel-1-Liveticker: Tritt bald Übersättigung ein?

Fokussiert auf Attacke

Lewis Hamilton will mit Mercedes wieder nach oben. An Rennwochenenden, aus denen Hamilton was mitnehmen kann, scheint sowas wie unerschütterliche Motivation durch.



So auch in Baku. Es reichte am Ende zwar nur Rang sechs, trotzdem konnte Hamilton Zuversicht aus seiner eigenen Leistung ziehen. Der Restart nach der Safety-Car-Phase hätte ihn fast gebrochen, es war aber wichtig für ihn, die Ruhe da nicht zu verlieren: "Ich durfte mich nicht in der Frustration verlieren und sagen: 'Ich habe alle diese Positionen verloren'", sagte er. "Ich musste einfach den Kopf unten halten und mich auf den Angriff konzentrieren, und das habe ich getan."



Wenn es darum geht, sein Team und sich selbst starkzureden, macht ihm im Formel-1-Fahrerlager so schnell niemand was vor. So auch nicht nach dem Rennen in Aserbaidschan, wo der Mercedes erneut auch einen nicht unerheblichen Rückstand zur Konkurrenz aufzeigte. Hamilton wollte sich davon nicht unterkriegen lassen: "Aber dann dachte ich mir: 'Na ja, es ist, wie es ist'. Ich denke, der heutige Tag zeigt, dass der Hunger da ist. Und wenn ich erst einmal das Vertrauen in das Auto habe, wird sich die Pace zeigen."



Der Hunger auf Erfolg bei Mercedes und Lewis Hamilton ist ungebrochen.