Bottas 2020 auch mit einer Menge Pech

Hamilton erinnert zudem daran, dass es zwischen ihm und Bottas in diesem Jahr meistens eng gewesen sei, der Finne aber teilweise "Pech" mit der Zuverlässigkeit gehabt habe. Auch deshalb sei er in der WM jetzt bereits 110 Punkte hinten. Dieser große Rückstand spiegle den Unterschied zwischen dem Finnen und ihm eigentlich nicht wider.



Und tatsächlich hat Bottas in diesem Jahr durchaus einige Punkte ohne eigene Fehler verloren. In Silverstone verlor er durch einen Reifenschaden ein sicheres Podium, auf dem Nürburgring blieb er nach einem Defekt ebenfalls komplett ohne Punkte und in Imola kostete ein Trümmerteil möglicherweise den Sieg.



Ohne diese Zwischenfälle wäre er in der WM zwar auch nicht vor Hamilton. Es wäre aber zumindest etwas enger.