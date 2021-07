06:10

Bottas: Was ist von Startplatz fünf möglich?

Valtteri Bottas hat seinen Teamkollegen im Qualifying um 0,032 Sekunden geschlagen. Er stellte im Quali-Duell gegen Hamilton damit auf 5:3. Doch das alles bringt dem Finnen reichlich wenig, denn aufgrund seines kuriosen Drehers in der Boxengasse wird er von Startplatz fünf ins Rennen gehen.



Das werde nicht einfach, weiß er. Denn im Mittelsektor, in den schnellen Kurven und in den beiden letzten Ecken sei es schwierig, den anderen dicht zu folgen. Das ist aber wichtig, will man den Gegner in den folgenden DRS-Zone überholen. "Wenn man die Pace und richtige Strategie hat, dann kann man natürlich aufholen - das ist unser Ziel."