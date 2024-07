Spa-Freitag in der Analyse: Norris trotz Bestzeit nicht zufrieden

Williams: P3 in FT1 "nicht repräsentativ"

Endlich geht es dann auch los mit den Stimmen zum Freitag. Den Anfang macht Williams, wo Alexander Albon nach P3 in FT1 betont: "FT1 war wirklich stark, aber nicht so repräsentativ für unsere tatsächliche Geschwindigkeit."



Das Auto habe sich gut angefühlt, aber ganz so schnell sei man nicht. In FT2, wo er nur 17. wurde, sei man dann wiederum unter Wert geschlagen worden. Die Wahrheit liege also irgendwo in der Mitte, so Albon.



"Mit Blick auf morgen denke ich, dass wir mit etwas Set-up- und Reifenarbeit im Kampf um Q3 dabei sein werden", erklärt er angriffslustig. Teamkollege Logan Sargeant ist dagegen nicht ganz so zufrieden.



"Es war kein einfacher Tag. Ich hatte das Gefühl, dass mir persönlich etwas fehlte, was ich am Ende von FP2 zu finden begann. Also geht es zumindest in die richtige Richtung", so der US-Amerikaner.