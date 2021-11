09:38

#FragMST

Dominique möchte wissen: "Am Donnerstag vor jedem Rennen werden doch die Autos einem 'Scrutineering' unterzogen, d.h. es wird doch gecheckt, ob die Autos den Regularien entsprechen. Müsste da a) nicht geprüft werden, ob das DRS legal wäre? Und b) wie kommt trotz des Scrutineerings trotzdem ein (potenziell) 'illegales' Auto auf die Strecke?"



Die Antwort ist relativ einfach: Bis zum Start des Qualifyings dürfen die Autos ja noch umgebaut werden. Wir erinnern uns zum Beispiel an Mexiko, als bei Red Bull kurz vor dem Qualifying noch einmal an den Heckfügeln gearbeitet wurde. Das Auto, das im Qualifying auf die Strecke geht, ist also nicht 1:1 identisch mit dem am Donnerstag.



Kleiner Randaspekt übrigens: Wegen der Verzögerungen am Donnerstag fand das Scrutineering dieses Mal erst am Freitagmorgen statt. Fakt ist aber in der Tat, dass da Hamiltons Auto - und auch alle anderen - für legal befunden wurde.