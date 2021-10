06:53

Das Märchen vom Junioren-Schreck Red Bull

Das Juniorenprogramm von Red Bull mit Helmut Marko in der Hauptrolle hat in der Öffentlichkeit ja zwei Gesichter: Das Gute Händchen beim Erkennen von Talenten wie Vettel und Verstappen, aber auch das "Zerstören" von Karriereträumen wie zuletzt bei Gasly oder Albon.



"Ich denke, dass sie da in den Medien die Rolle des Bösewichts spielen", sagt Albon dazu selbst im 'F1 Nation'-Podcast. "Aber so ist es im Grunde genommen überhaupt nicht."



"Man muss erkennen, dass sie ein Gewinnerteam sind", so Albon. "Sie erwarten gute Ergebnisse. Es ist die Kultur innerhalb des Teams: Wenn wir nicht gewinnen, sind wir nicht glücklich, und so sollte es eigentlich auch sein."



"Natürlich ist es hart, vor allem wenn man nicht viel Erfahrung in einem Top-Team hat." Dennoch sei es nicht so, "dass man dies tun muss, und wenn man das nicht tut, 'das wars, packt eure Koffer'. Natürlich wollen sie, dass beide Autos gut abschneiden, das ist das Ziel. Man wird niemanden unter Druck setzen, wenn er keine Leistung bringt, denn das machen das die Medien schon zur Genüge."