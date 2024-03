Bahrain-Donnerstag in der Analyse: Horner-Leak & Mercedes-Bestzeit

Verwarnung für Bottas

Der Finne ist zu Beginn von FT2 zu früh aus der Box gefahren und hat die rote Ampel am Boxenausgang missachtet. Dafür hat er nun eine offizielle Verwarnung bekommen.



Eine höhere Strafe gab es nicht, weil er seinen Fehler zugegeben und danach auch sofort angehalten habe, erklären die Rennkommissare. Hier die kurze Erklärung im Wortlaut:



"The driver stopped shortly after crossing the line and admitted his error at the hearing. We accordingly imposed a reprimand with no penalty points."