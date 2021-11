16:46

Perez: So klar war es in Mexiko nicht

Verstappen konnte das vergangene Rennen am Ende recht komfortabel gewinnen. Doch der Teamkollege warnt vor Brasilien: "In Mexiko waren sie [Mercedes] im Qualifying stärker als wir. Im Rennen waren wir dann stärker, weil Max [beim Start] in Führung gegangen ist. Wenn sie vorne geblieben wären, dann hätte es ganz anders ausgesehen."



Daher erwartet er auch in Interlagos wieder einen "sehr engen" Kampf und erklärt: "Wir sind in so einem engen Kampf mit Mercedes, dass ab jetzt jeder Punkt einen großen Unterschied machen kann." Man müsse daher alles geben und "versuchen, an jedem einzelnen Wochenende so perfekt wie möglich zu sein."



Einen Selbstläufer erwartet er auf keinen Fall.