Formel-1-Liveticker: Hamilton zu halten war "extrem einfach", sagt Alonso

Ferrari: Nachbesprechung zur Strategie folgt noch

Über die Ferrari-Boxenstrategie wird auch noch zu reden sein. Alleine schon, weil Charles Leclerc im Rennen lautstark gewettert hat, er sei nicht damit einverstanden, was sein Team da mache. "Wir hatten aber nicht die Zeit, um es zu besprechen", sagt Leclerc. Im Rennen sei alles so schnell passiert. "Wir müssen das jetzt erst noch analysieren."



Verwirrung setzte unter anderem ein, weil Ferrari Leclerc an die Box gerufen wurde, es kurz darauf aber vom Kommandostand hieß, er solle doch draußen bleiben. Und Leclerc reagierte auch deshalb ungehalten, weil man ihn zum Wechsel von Regenreifen auf Intermediates reingeholt hatte, sein Teamkollege Carlos Sainz aber auf Regenreifen weiterfuhr - und deshalb an ihm vorbeiging.



"Das tut schon weh, vor allem beim Heimrennen", meint Leclerc. "So ist es aber jetzt und wir werden das gemeinsam aufarbeiten. Wir hatten alles, was man braucht, um zu gewinnen. Es lief unheimlich gut im Nassen. Aber dann ist alles gegen uns gelaufen."



Ferrari-Teamchef Mattia Binotto äußert sich indes weitaus weniger deutlich. Er spricht von einer "komplexen Situation", auf die man erst "etwas später" Antworten erhalten werde. "Da müssen wir erst ein bisschen mehr ins Detail gehen und in den nächsten Tagen nachvollziehen, was da genau passiert ist."