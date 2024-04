Formel-1-Liveticker: Harte Arbeit soll Alonso-Verbleib bei Aston Martin sichern

Eis zum SchLECken

Nein, ich habe keinen Fehler gemacht in der kleinen Überschrift dieses Eintrags, LEC war schon richtig, es in diesem Kontext in Großbuchstaben zu schreiben, denn Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird offenbar unter die Eisdielenbesitzer gehen.



Wie Sky auf Berufung auf die italienische Tageszeitung Il Giornale berichtet, plant Leclerc in Mailand die Eröffnung eines Lokals, das den Namen "LEC" tragen soll, also die Abkürzung seines Namens in der Formel 1. Mit ihm im Unternehmerboot sitzen Federico Grom und Guido Marinetti, die mit der wachsenden Eisdielenkette "Grom" bereits in mehreren Großstädten hochwertige und teure Eiscreme anbieten.



In den kommenden Tagen soll es dann eine Pressekonferenz in Mailand geben, an der auch Leclerc-Manager Nicolas Todt teilnehmen wird, die der Kickoff für das Projekt sein soll.



Meine Frage an euch ist jetzt: Stracciatella oder Haselnuss?