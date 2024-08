Monza-Donnerstag in der Analyse: Ist die WM für Red Bull in Gefahr?

Piastri: Wird enger als in Zandvoort

Der McLaren-Pilot sieht es wie sein Teamkollege und betont: "Ich glaube nicht, dass es so aussehen wird wie in Zandvoort. Ich erwarte, dass Red Bull ein bisschen stärker sein wird, und ich erwarte, dass Mercedes und vor allem Ferrari viel stärker sein werden."



"Ich denke, dass Ferrari am Sonntag in Zandvoort viele Leute, einschließlich sich selbst, mit der Wettbewerbsfähigkeit überrascht hat", so Piastri, der daran erinnert, dass Ferrari nun auch noch Upgrades dabei habe und in Monza generell stark sei.



Seine Prognose daher: "Es wird sehr, sehr eng werden. Ich denke also, dass es sehr leicht ein Kampf um den Sieg mit acht Fahrzeugen werden könnte." In diesem Zusammenhang stellt er zudem klar, dass auch er selbst gewinnen dürfe.



"Ich gehe immer noch in die Wochenenden, um zu versuchen, die Rennen zu gewinnen", sagt er, als er auf eine mögliche Stallregie bei McLaren angesprochen wird, weil Lando Norris in der WM die Nase inzwischen recht klar vor ihm hat.



Er stellt daher klar: "Ich möchte auch Rennen gewinnen. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich [irgendwann] gebraucht werde, gerne helfe." Noch sieht er diesen Zeitpunkt aber nicht gekommen.