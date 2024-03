Formel-1-Liveticker: Könnte Verstappen zu Mercedes wechseln?

Steiner: Als TV-Experte viel entspannter

Der Ex-Haas-Teamchef gab am Wochenende sein Debüt als TV-Experte für RTL. Gegenüber Sky verrät er: "Es war das erste Mal, dass ich auf dem Zimmer bin in der Früh und an die Strecke gehe, ohne schon zehn Probleme im Kopf zu haben und mich zu fragen, wie ich sie löse."



Es sei "schön" gewesen, ein Rennwochenende einmal ohne den Druck zu erleben, den man als Teamchef hat. Trotzdem sei es auch "eine Umstellung" gewesen, denn ein leichter Job sei die Arbeit für das Fernsehen auch nicht.



"Da steckt viel Arbeit dahinter. Denn ohne die Arbeit der Leute, wie ich sie jetzt auch mache, sehen das die Zuschauer nicht, was da passiert. [...] Man muss den Leuten so viel wie möglich zeigen, damit sie lernen und verstehen, was wir machen", so Steiner.



Zudem hat er sich am Wochenende mit Ralf Schumacher versöhnt!